Конкурс «Миссис Вселенная» выиграла многодетная россиянка

«Миссис Вселенной — 2020» стала многоденая мать Ксения Вербицкая из Санкт-Петербурга. Финал конкурса прошел 21 января в болгарской столице.

В нем приняли участия 36 замужних женщин старше 40 лет. Об этом написала газета «Известия». Россию представляла Ксения Вербицкая. Она работает гинекологом-эндокринологом и воспитывает четырех детей — сына и троих дочерей.

В конкурсе было несколько этапов. Участницы принимали участие в дефиле, рассказывали о себе и о своих достижениях на английском языке. Россиянка спела Besame Mucho и показала национальный костюм. Его шили по эскизам старорусских нарядов.

По словам Ксении, они с командой много репетировали и креатировали. Несколько раз жительница Петербурга меняла образы и думала, чем же удивить жюри. Она отметила, что россиянки (в особенности петербурженки) часто побеждают на международных конкурсах красоты. Из-за этого к таким событиям приходится относиться еще более серьезно и ответственно.

«Сейчас меня переполняет гордость и радость — это очень приятное чувство», — заявила Вербицкая. Ее процитировал Рен ТВ. В прошлом году Вербицкая стала «Миссис Санкт-Петербург Классик».

В конце 2019 года прошел ежегодный конкурс «Мисс мира». Корону получила жительница Ямайки Тони-Энн Сингх.