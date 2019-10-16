  • Конкуренты Трампа по предвыборной гонке распустили слухи о грядущем распаде НАТО

    16 октября 2019, 19:39

    Ирина Нагайникова

    Джо Байден, кандидат в президенты США от Демократической партии, выразил уверенность в распаде НАТО, если президентом останется Дональд Трамп. В Совете Федерации это заявление сочли беспочвенным, сообщило ИА НСН.

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    Байден обвинил Трампа в непонимании внешней политики. Он припомнил ему критику НАТО и положительную оценку президента России Владимира Путина.

    Глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев разъяснил, что подобные высказывания направлены исключительно на снижение рейтинга действующего американского лидера в глазах избирателей.

    «Я абсолютно убежден в том, что США ни при каких обстоятельствах не откажутся от НАТО. Будут дискуссии на тему, кто и сколько должен платить за организацию», — сообщил он.

    Глава комитета отметил, что НАТО является для США механизмом удержания стран Западной Европы, параллельно входящих в тот же Европейский Союз, в зоне американского влияния.