Конкуренты Трампа по предвыборной гонке распустили слухи о грядущем распаде НАТО

Большая беда США: Байден предрек конец НАТО при переизбрании Трампа Подробнее

Байден обвинил Трампа в непонимании внешней политики. Он припомнил ему критику НАТО и положительную оценку президента России Владимира Путина.

Глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев разъяснил, что подобные высказывания направлены исключительно на снижение рейтинга действующего американского лидера в глазах избирателей.

«Я абсолютно убежден в том, что США ни при каких обстоятельствах не откажутся от НАТО. Будут дискуссии на тему, кто и сколько должен платить за организацию», — сообщил он.

Глава комитета отметил, что НАТО является для США механизмом удержания стран Западной Европы, параллельно входящих в тот же Европейский Союз, в зоне американского влияния.