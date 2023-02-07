07 февраля 2023, 19:06
Конкуренция в ЕС могла стать причиной утечки информации о передвижениях Зеленского
Guardian: причиной утечки о визите Зеленского в Брюссель могла стать конкуренция внутри ЕС
Официальные лица стран Евросоюза начали обвинять друг друга в утечке информации о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель. Причиной утечки, которая поставила под угрозу безопасность украинского главы, могла стать конкуренция между различными структурами ЕС, сообщила газета The Guardian.
«Скандал показывает, как конкурирующие институты ЕС пытаются проявить солидарность с Украиной и продемонстрировать свою поддержку Зеленскому», — говорится в статье.
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По информация издания, изначально информация об участие президента Украины в саммите ЕС, который пройдет 9–10 февраля, появилась в итальянских СМИ. Затем в Twitter об этом написала Европейская народная партия, но быстро удалила пост. Официально визит подтвердили накануне.
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Как сообщили авторы статьи, председатель Европейского совета и организатор саммита Шарль Мишель назвал виновником утечке Европарламент.
Ранее британские СМИ предположили, что на саммите Зеленский может выступить с обращением к спецсессии Европарламента.
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