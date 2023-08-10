Мир 10 августа 2023, 10:23 Конкурент Трампа спешно сменил главу избирательной кампании Потенциальный кандидат в президенты США Десантис сменил главу избирательной кампании Flickr

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Потенциальный кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии, губернатор Флориды Рон Десантис внезапно сменил главу избирательной кампании. По данным Politico, решение, возможно, было вызвано желанием укрепить кампанию и сделать ее более эффективной — Десантис был недоволен падением рейтинга.

Работа прошлого руководителя кампании Дженерры Пека главу Флориды не устроила. Ее сменит представитель офиса губернатора Джеймс Уайтмайер.

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Рон Десантис пока не объявлял о намерении участвовать в выборах президента США, однако все ожидают от него этого шага. Уже сейчас бывший американский лидер Дональд Трамп считает его своим самым сильным потенциальным конкурентом.

Ранее Десантис заявил, что конфликт на Украине не относится к национальным интересам Соединенных Штатов. По его мнению, у страны есть множество других задач — от обеспечения безопасности границ и сдерживании экономической, культурной и военной мощи Компартии Китая до укрепления энергетической независимости.