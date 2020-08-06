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    06 августа 2020, 11:27

    Конкурент Лукашенко рассказал, зачем власти задержали россиян в Минске

    Мария Шагиахметова

    Соперник Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии Сергей Черечень считает, что задержание граждан России под Минском необоснованно и сделано, чтобы раздуть скандал. Об этом сообщает РИА «Новости».
    Конкурент Лукашенко рассказал, зачем власти задержали россиян в Минске

    «Думаю, власти раздули международный скандал, чтобы ужесточить контроль за проведением массовых мероприятий», — пояснил Черечень. По его мнению, история с задержанием россиян вписывается в предвыборную президентскую кампанию.

    Черечень отметил — «эта ситуация может использоваться как основание для усиления контроля за мирными акциями и для их оправдания перед белорусским обществом и мировым сообществом». Однако, по мнению кандидата, власти не станут вводить режим чрезвычайной ситуации и не отменят выборы. Он также добавил, что в Белоруссии «настроения в обществе накаляются».

    Также, по словам кандидата, белорусским властям «повезло», что «появились какие-то транзитчики». Но, по мнению Череченя, «боевики» не собирались «свергать режим» в Белоруссии.

    Под Минском правоохранительные органы страны задержали 33 российских граждан, которые, по данным властей, имеют отношение к частной военной компании. Лукашенко распорядился пригласить генпрокурора РФ и Украины по делу задержанных россиян.

    Новости SMI.FM