Конкурент Лукашенко рассказал, зачем власти задержали россиян в Минске

«Думаю, власти раздули международный скандал, чтобы ужесточить контроль за проведением массовых мероприятий», — пояснил Черечень. По его мнению, история с задержанием россиян вписывается в предвыборную президентскую кампанию.

Черечень отметил — «эта ситуация может использоваться как основание для усиления контроля за мирными акциями и для их оправдания перед белорусским обществом и мировым сообществом». Однако, по мнению кандидата, власти не станут вводить режим чрезвычайной ситуации и не отменят выборы. Он также добавил, что в Белоруссии «настроения в обществе накаляются».

Также, по словам кандидата, белорусским властям «повезло», что «появились какие-то транзитчики». Но, по мнению Череченя, «боевики» не собирались «свергать режим» в Белоруссии.

Под Минском правоохранительные органы страны задержали 33 российских граждан, которые, по данным властей, имеют отношение к частной военной компании. Лукашенко распорядился пригласить генпрокурора РФ и Украины по делу задержанных россиян.