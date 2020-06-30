Конкурент Лукашенко назвал русский язык культурным достоянием Белоруссии

Цепкало на вопрос журналистов, будет ли он продолжать курс на белорусизацию, когда станет президентом. Кандидат ответил, что русский язык — это неотъемлемая часть культуры Белоруссии.

«Надо, безусловно, развивать национальный язык, но исторически белорусские земли находились между двумя соперничающими русскими цивилизациями — Литовской и Московской. И белорусские земли внесли в развитие русского языка вклад не меньший, а, может быть, и больший, чем Московская цивилизация», — пояснил политик.

Он также рассказал, что юридический русский язык, использовавшийся в Белоруссии в XVI веке, был ближе к современному русскому чем тот, на котором говорили в Московском государстве. Цепкало напомнил, что первый свод законов Великого княжества Литовского был написан на западнорусском языке. Поэтому, по его мнению, говорить, что русский язык не имеет отношение к Белоруссии — неправильно.

«Есть, безусловно, белорусский национальный язык, развивавшийся параллельно и традиционно принадлежавший к западнославянскому языковому крылу. Но и то, и другое является нашим культурным достоянием, от которого мы не то что не можем отказываться, мы его должны всячески развивать», — заявил кандидат.

Цепкало подал документы на регистрацию в качестве кандидата еще 24 июня. Однако белорусское МВД уже начало доследственную проверку в отношении политика.