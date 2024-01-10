Мир 10 января 2024, 17:37 «Конкретный шаг». Зеленский выдвинул требование НАТО Зеленский потребовал от НАТО конкретики по вступлению Украины в альянс IMAGO/Paulius Peleckis/globallookpress

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Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от НАТО конкретики в вопросе вступления страны в Североатлантический альянс. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции в Вильнюсе с президентом Литвы Гитанасом Науседой, сообщило РИА «Новости».

В первую очередь Зеленский отметил, что хотел бы получить усиление ПВО, необходимое Украине.

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«Что касается политических решений, то <…> хочется получить хотя бы один конкретный шаг навстречу НАТО», — подчеркнул украинский лидер.

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес ранее предложил уничтожить Североатлантический альянс ради блага Европы. Он считает, что НАТО не может предложить ничего хорошего ни гражданам ЕС, ни кому-либо еще.

Западные журналисты заявили, что кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в случае победы на выборах в 2024 году собирается вывести страну из состава НАТО. Дни альянса будут сочтены, добавили представители СМИ.