Мир 15 декабря 2022, 15:29 Конюшни и коровники на плаву появились в Нидерландах

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В Нидерландах фермеры видят будущее за внедрением плавучих ферм. Такая система ведения хозяйства подойдет для местностей, окруженных водой, сообщило американское издание Politico.

По данным сайта «Политика сегодня», у Нидерландов уже имеется опыт внедрения плавучих ферм. Судно местных фермеров вмещает в себя 40 коров, а полученное молоко обрабатывается на нижних отсеках.

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Фермеры отмечают, что коровы прекрасно себя чувствуют на воде.

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