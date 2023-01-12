Мир 12 января 2023, 22:19 Коня для скачек впервые клонировали в Китае

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В Китае ученые показали своего первого клонированного коня для скачек, получившего имя Чжуан Чжуану. Об этом сообщило РИА «Новости».

Сайт «Аргументы и факты» написал, что клона создали из клеток спортивного жеребца Урсуса в пекинской лаборатории SinoGene. Возраст клонированного жеребенка составляет семь месяцев. Его окрас шерсти практически идентичен тому, которым обладает Урсус. Наблюдается лишь незначительное отличие в окрасе конечностей и морды.

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«Китай пока что отстает в плане выведения первоклассных пород лошадей. Лошади у нас в основном используются в животноводстве, как рабочая сила. Что касается лошадей высококлассных пород, которые используются в конном спорте, то они расцениваются как лошади для развлечения, база для их разведения очень слабая, в основном приходится их импортировать из других стран», — разъяснил представитель SinoGene.

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