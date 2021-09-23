Конгрессвумен в США использовали мемы в своих выступлениях

В Конгрессе США на заседании в среду сразу две представительницы Республиканской партии использовали в выступлении политические мемы. Пользователи в Сети сочли это детским поведением, написал TJournal.

Республиканки Джони Эрнст и Марджори Тейлор Грин в своих выступлениях оперировали не только фактами и статистикой, но и мемами. Сначала Эрнст посетовала на чрезмерные траты демократов. Она построила речь на настольной игре UNO, показав мем с представителем конкурентной партии, выбирающим между тем, чтобы снизить расходы или взять еще 25 карт. А потом предложила обернуть ситуацию против Демпартии при помощи карт смены направления хода.

Пользователи в Тwittеr, где Эрнст анонсировала свое выступление с карточками, начали подшучивать на ней. Они раскритиковали ее за неуместные сравнения с игрой и детское поведение.

Другая республиканка Грин, которая известна своими ультраправыми взглядами и склонностью доверять теориям заговора, в своем выступлении тоже использовала мемы. Ее помощник показывал картинки, на которых критиковались предложения по борьбе с изменением климата, а движение «зеленых» приравнивалось к коммунизму. Выступление Грин тоже высмеяли в Сети, а картинки с выступления начали подменять другими мемами.

Британский премьер Борис Джонсон ранее раскритиковал лягушонка из «Улицы сезам» за то, что он пел о том, как сложно быть «зеленым». Он также заявил, что хотел назвать себя в честь бога северного ветра, писала газета «Известия».