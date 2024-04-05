Мир 05 апреля 2024, 01:35 Конгрессвумен украинского происхождения не поддержала новый пакет помощи Киеву WSJ: украинка Спартц из конгресса отказалась поддержать новый пакет помощи Киеву Pixabay

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Конгрессвумен-республиканка украинского происхождения Виктория Спартц отказалась поддержать законопроект о помощи Киеву. Об этом написало американское издание The Wall Street Journal.

Спартц заявила, что не станет голосовать за пакет помощи Украине в 60 миллиардов долларов, и добавила, что скептически настроена по отношению к законопроекту.

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«Я понимаю важность этого сражения и возможные последствия, если Россия одержит верх, но я также не очень наивная. Если у нас не будет надлежащего контроля, мы не достигнем наших целей», — объяснила Спартц.

Конгресс одобрил новый пакет финансовой помощи Украине, однако эти деньги потратили несколько месяцев назад, сообщил источник в Белом доме. Новый транш на сумму 300 миллионов долларов назвали «символическим шагом».