Мир 28 июня 2023, 08:48 Конгрессвумен США уличила американские СМИ в попытке отвлечь людей от взяток Байдена с помощью РФ Конгрессвумен Боберт: СМИ не должны прикрываться Россией, отвлекая от взяток Байдена Unsplash

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Член Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов от Республиканской партии Лорен Боберт раскритиковала американские СМИ за слишком пристальное внимание к России, которое отвлекает людей от внутренних проблем. Об этом она написала в Twitter.

Политик призвала журналистов не прикрываться новостями из России и не молчать о причастности президента США Джо Байдена к коррупции. Она задалась вопросом, может ли хоть один из американских репортеров рассказать жителям страны о пяти миллионах долларов, которые американский лидер получил в качестве взяток.

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«Где тот смелый журналист, который расскажет это народу?» — процитировал контрессвумен ТАСС.

Сообщение Боберт написала в социальной сети вечером 27 июня. Затем пост удалили.

Ранее Палата представителей Конгресса США запросила у ФБР информацию о предполагаемой коррупционной схеме, в которой мог участвовать Байден, когда занимал должность вице-президента. Авторы заявления также пообещали провести независимое расследование, поскольку считают, что Минюст скрывает эти сведения.