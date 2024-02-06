06 февраля 2024, 10:40
Конгрессвумен предложила отправлять американских политиков на Украину
Конгрессвумен Луна предложила отправить призывающих к войне политиков на фронт
Член палаты представителей США Анна Паулина Луна предложила разработать законопроект, по которому любой политик, выступающий за отправку американских войск на Украину, тоже окажется на фронте. Сообщение опубликовали в социальной сети X.
«Я представлю законопроект, который потребует, чтобы любой политик, выступающий за отправку американских войск на Украину, был обязан сражаться на линии фронта вместе с ними», — заявила конгрессвумен.
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Ранее сенатский проект о выделении финансирования на защиту границы, а также на помощь Украине и Израилю раскритиковали американские законодатели. Инициатива стала «полным предательством американского народа».
Внешнюю политику американского президента Джо Байдена назвали катастрофой, ведь она ведет к проявлению агрессии в отношении США. Бывший лидер страны Дональд Трамп допустил начало третьей мировой войны еще до конца срока Байдена.
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