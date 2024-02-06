Мир 06 февраля 2024, 10:40 Конгрессвумен предложила отправлять американских политиков на Украину Конгрессвумен Луна предложила отправить призывающих к войне политиков на фронт Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos/globallookpress

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Член палаты представителей США Анна Паулина Луна предложила разработать законопроект, по которому любой политик, выступающий за отправку американских войск на Украину, тоже окажется на фронте. Сообщение опубликовали в социальной сети X.

«Я представлю законопроект, который потребует, чтобы любой политик, выступающий за отправку американских войск на Украину, был обязан сражаться на линии фронта вместе с ними», — заявила конгрессвумен.

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Ранее сенатский проект о выделении финансирования на защиту границы, а также на помощь Украине и Израилю раскритиковали американские законодатели. Инициатива стала «полным предательством американского народа».

Внешнюю политику американского президента Джо Байдена назвали катастрофой, ведь она ведет к проявлению агрессии в отношении США. Бывший лидер страны Дональд Трамп допустил начало третьей мировой войны еще до конца срока Байдена.