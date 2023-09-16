Мир 16 сентября 2023, 22:34 Конгрессвумен извинилась за неподобающее поведение в театре США WP: конгрессвумен Боберт извинилась после того, как ее вывели из театра Pxhere

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Конгрессвумен США Лорен Боберт извинилась за неподобающее поведение, из-за которого ее вывели из театра во время мюзикла «Битлджус» в Денвере. Слова представительницы Республиканской партии от штата Колорадо The Washington Post.

«Мне действительно жаль. Хотя никакие из моих действий или слов как частного лица в тот вечер не были злонамеренными и не были направлены на то, чтобы нанести вред, в реальности они нанесли, и я сожалею об этом», — сказала Боберт.

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В отчете о происшествии, который оказался в распоряжении газеты, указано, что во время того, как конгрессвумен и ее спутника выводили из театра, женщина ругалась с сотрудником театра и заявляла, что «свяжется с мэром».

В своем заявлении Боберт подтвердила, что курила электронную сигарету, однако отметила, что когда впервые обсуждала эту ситуацию со своей командой, то «искренне не помнила, что курила электронную сигарету в тот вечер».

Как указывали в театре, Боберт с ее спутником вывели из зала после жалоб других зрителей. Пару обвинили в том, что они пели, курили электронные сигареты, пользовались мобильными телефонами и мешали окружающим смотреть спектакль.