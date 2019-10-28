Конгрессвуман США ушла в отставку из-за секс-скандала. Ее обвинили в интимной связи с сотрудницей

Член Палаты представителей США от Демократической партии Кэти Хилл приняла решение оставить свой пост из-за обвинений в интимной связи со своей сотрудницей.

«Сегодня я с разбитым сердцем объявляю о своем уходе из Конгресса. Это самое трудное, что мне приходилось делать, но так будет лучше для моих избирателей, моих коллег и нашей страны», — написала Хилл на своей странице в Twitter.

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К посту она также прикрепила заявление о своем уходе.

О конкретной дате своей отставки Хилл не сообщила, однако по данным издания Politico, это может произойти уже 1 ноября.

Сексуальный скандал с участием конгрессвуман начался после утечки ее интимных фотографий. На этих снимках она была вместе с одной из сотрудниц Конгресса. Политик назвала это «ужасающим вторжением в личную жизнь» и объяснила случившееся местью мужа, с которым она разводится. Хилл категорически не признает какую-либо вину и назвала все обвинения в отношениях с сотрудником конгресса ложными.