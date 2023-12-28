Мир 28 декабря 2023, 07:23 Конгрессвуман предложила снизить зарплату пресс-секретаря Байдена до одного доллара Конгрессвуман Тенни выступила за снижение зарплаты пресс-секретаря Белого дома Ting Shen - Pool via CNP/Consolidated News Photos/globallookpress

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер уклонялась от своих прямых обязанностей, и не заслужила свою зарплату. Об этом заявила конгрессвуман Клаудия Тенни в социальной сети X (бывший Twiter).

Она напомнила, что Карин Жан-Пьер нарушила «закон Хэтча», запрещающий госслужащим продвигать партийную политику или влиять на результаты выборов. По мнению Тенни, зарплату пресс-секретаря президента США Джо Байдена следует снизить до одного доллара в год.

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«Карин Жан-Пьер целый год уклонялась от честных вопросов журналистов, лгала американскому народу и нарушала „закон Хэтча“», — указала конгрессвуман.

Ранее телеканал Fox New включил Джо Байдена в список главных политических неудачников 2023 года. По мнению журналистов, американский лидер заслужил это «звание» из-за снижения рейтингов и и запуска процедур импичмента в конгрессе. В список «политических лузеров» также попали бывший спикер палаты представителей Кевин Маккарти и экс-мэр Чикаго Лори Лайтфут.