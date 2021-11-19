Конгрессу предложили не признавать Владимира Путина президентом России

В палату представителей Конгресса США поступило предложение не признавать Владимира Путина президентом России, если он решит в 2024 году баллотироваться на новый срок. Авторы проекта резолюции считают, что поправки в Конституцию России якобы были приняты с нарушением законов.

Как стало известно РИА «Новости», авторами документа стали сопредседатель Хельсинкской комиссии США конгрессмен Стив Коэн и его коллега член комиссии Джо Уилсон.

«Любая попытка президента Владимира Путина остаться в должности после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны Соединенных Штатов», — цитирует агентство документ.

Если резолюция будет принята Конгрессом, она будет носить рекомендательный характер.

Ранее Кремль уже называл обсуждение политиками США возможное участие Путина в следующих президентских выборах грубым вмешательством в дела России.

На днях в опубликованной двусторонней американо-украинской хартии о двустороннем «стратегическом партнерстве» Вашингтон пообещал не снимать санкционные меры с России до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины.