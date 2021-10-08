Конгрессмены заявили, что Трамп годами лгал о доходах

Правительство США годами получало недостоверную информацию о финансовом положении отеля Trump Hotel в Вашингтоне. В Конгрессе заявили, что такие данные предоставлял экс-президент страны Дональд Трамп.

Информацию о гостинице Трампа указали в документах Палаты представителей США по надзору и реформе, сообщил телеканал NBC.

«Президент Трамп существенно преувеличивал финансовое положение Trump Hotel», — говорится в материалах со ссылкой на обнародованные занимавшим президентский пост Трампом сведения.

Конгрессмены подчеркнули, что данные только вводили в заблуждение. Trump Hotel за четыре года, пока Дональд Трамп возглавлял США, потерпел убытков более чем на 70 миллионов долларов. Но в документах Палаты представителей указано, что Трамп заявлял о десятках миллионов прибыли от отеля.

Знаменитый Trump Hotel расположен всего в 500 метрах от Белого дома, на главной улице Вашингтона. Фасад многоэтажного здания украшен пятью золотыми буквами фамилии политика.