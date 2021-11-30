Конгрессмены выразили обеспокоенность ядерной политикой Байдена

Группа конгрессменов-республиканцев направила письмо руководству Госдепартамента, Пентагона и Национальной разведки с комментариями к «обзору ядерной политики» — документу, над которым работает администрация Джо Байдена. Об этом сообщил RT.

По мнению конгрессменов, в обзоре необходимо учитывать наращивание ядерного потенциала Китаем и Россией, а также «все более агрессивную» позицию России в Европе.

Конгрессмены призвали проконтролировать, чтобы документ учитывал мнения союзников США и «опасную стратегическую обстановку».