Конгрессмены США выступили против России в G7 из-за Трампа

Эксперт уверен, что резолюция направлена не против России, а против американского лидера, который намерен вернуть Москву в G7. Дело в том, что Трамп не хочет оставаться один на один с европейскими странами, в основном настроенных против него. А значит, Конгресс США продолжает политически давить на главу государства. Соответственно, России от этого «ни тепло, ни холодно», уверен собеседник.

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«Конечно, были элементы троллинга в выступлении Трампа, когда он об этом заявлял, но была и реальная тяга, и реальное стремление изменить тот формат, в котором „семерка“ действовала последние годы, после того как они все вышли из „восьмерки“», — рассказал Евстафьев.

Ранее в Белом доме заявили, что Россия может присоединиться к саммиту G7 во Флориде 10–12 июня 2020 годa. Правда, ее представителям разрешили прийти как отдельным участникам. Вопрос о восстановлении форматa G8 с участием России еще обсуждается.

В новой резолюции говорится, что Москва не вправе участвовать во встречах «Большой семерки», так как ее лидеры не «уважают территориальную целостность соседей» и придерживаются «стандартов демократических обществ».