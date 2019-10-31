Конгрессмены США приняли резолюцию против России в G7

«Снова и снова Россия показала, что она не уважает территориальную или демократическую целостность других стран», — говорится в сообщении.

Именно поэтому, согласно заявлению Сайреса, комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США и решил, что пока России в саммитах G7 места нет.

В августе 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что российского президента Владимира Путина могут пригласить на следующий саммит G7. Путин отметил, что Москва готова к диалогу и не исключает восстановления формата G8, но это «не самоцель».

Россия вышла из формата G8 в 2014 году после воссоединения с Крымом. В июне 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон призвал к постепенному сближению с Москвой и восстановлению конструктивного обсуждения мировых проблем вместе. Трамп тогда своего французского коллегу поддержал.

Сейчас в G7 входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.