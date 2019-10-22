  • Конгрессмены США назвали членов «Азова» террористами. Те оскорбились

    22 октября 2019, 09:41

    Борис Ломакин

    Боевики полка «Азов» оскорбились после того, как 40 конгрессменов США потребовали объяснений от госсекретаря Майка Помпео по поводу группировки. Политиков волновало, почему полк до сих пор не признали террористической организацией. В «Азове» такой поворот восприняли негативно и заявили, что это «атака на суверенитет Украины».
    Конгрессмены США назвали членов «Азова» террористами. Те оскорбились

    Минус три добровольческих батальона на Украине. Зеленский выполнит Минские соглашения?

    Подробнее

    Члены «Азова», против которых в России возбуждено уголовное дело, выпустили заявление после обращения десятков конгрессменов к Майку Помпео. В группировке считают, что это «полная чушь», ведь полк подчиняется МВД Украины и Генштабу. А если «Азов» — террористы, то, получается, что все остальные украинские подразделения тоже.

    «Руководство полка „Азов“ заявляет, что данное обращение является ничем иным как информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность», — говорится в заявлении полка.

    Все началось с обращения конгрессменов США к Помпео. Их удивило, что полк не включен в список террористических организаций, хотя, по данным ООН, «Азов» замечен в нарушении прав человека и пытках. Кроме того, «Азов» является ультранационалистической организацией сторонников превосходства белой расы, «которая открыто принимает неонацистов в свои ряды».

    В начале «Азов» сформировался из добровольцев и финансировался частными лицами. Члены батальона участвовали в военной операции в Донбассе, но потом власти Украины заявили, что в стране не должно быть незаконных формирований, поэтому включили «Азов» в состав Вооруженных сил страны.

    Однако в России к бойцам «Азова» не относятся с почитанием — в отношении солдат возбуждено уголовное дело по статьям о похищении людей, истязаниях, а также применении запрещенных средств ведения войны, передает «Газета.ru».