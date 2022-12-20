Мир 20 декабря 2022, 01:17 Конгрессмены рекомендовали предъявить обвинения Трампу из-за штурма Капитолия Конгрессмены США рекомендовали Минюсту предъявить обвинения Трампу из-за штурма Капитолия Pxhere

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Минюсту США рекомендовали предъявить бывшему президенту Дональду Трампу четыре уголовных обвинения, в том числе в подстрекательстве к мятежу. Такую рекомендацию дал специальный комитет палаты представителей, который занимался расследованием штурма Капитолия. Об этом сообщило Reuters.

Комитет на своем заключительном заседании единогласно утвердил выводы расследования с рекомендациями для исполнительной власти. Отмечается, что они не носят обязывающего характера.

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Кроме «подстрекательства или содействия мятежу», конгрессмены увидели основания для обвинения бывшего главы Былого дома в препятствовании официальным процедурам, заговоре с целью дачи ложного заявления и заговоре с целью обмана правительства.

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Сторонники Трампа 6 января 2021 года устроили штурм Капитолия. В тот день они устроили митинги, на которых не хотели признавать итоги президентских выборов, по результатам которых главой Белого дома был избран Джо Байден.

Ранее конгрессмен Адам Шифф, который расследует штурм Капитолия, рассказал, что комитет планирует дать рекомендацию привлечь Трампа по трем статьям.