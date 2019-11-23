Конгрессмены просят объяснить выход США из Договора об открытом небе

Письмо в Белый направили глава парламентского комитета по делам Вооруженных сил Адам Смит и председатель комитета по иностранным делам Элиот Энгел. Просьбу они адресовали советнику президента по нацбезопасности Роберту О’Брайену.

Законодатели выразили обеспокоенность, так как договор играет важную роль в укреплении безопасности стран НАТО. Он является «ключевым элементом системы контроля над вооружениями», который позволяет США и их союзникам «контролировать военные маневры России».

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«Мы вновь обращаем ваше внимание на этот вопрос и просим прояснить намерения администрации», — говорится в послании.

Конгрессмены просят Белый дом до 13 декабря предоставить:

— анализ полетов, проведенных в рамках договора США и союзниками в 2018 и 2019 годах;

— информацию о мерах по нивелированию последствий аналогичных полетов над американской территорией;

— сообщения союзников и партнеров по НАТО, выражающие их точку зрения на возможный выход США из договора.

Договор по открытому небу действует с 2002 года. Его подписали 34 государства, включая США и Россию. По этому соглашению стороны могут проводить наблюдательные полеты над территорией друг друга.

В конце октября президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении вывести США из Договора по открытому небу.