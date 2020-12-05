Конгрессмены проголосовали за легализацию марихуаны в США

За принятие закона проголосовали 222 члена Демократической партии и пять республиканцев. Против выступили 158 представителей Республиканской партии и шесть конгрессменов-демократов.

Для утверждения документ должны одобрить в Сенате, после чего его подписывает президент. Ожидается, что Сенат проголосует против.

Принятый нижней палатой Конгресса законопроект позволяет развивать бизнес в сфере оборота каннабиса, выписывать наркотик в медицинских целях и отменить вынесенные ранее приговоры за употребление или хранение марихуаны.

Сейчас в 34 из 50 штатов США разрешено употребление марихуаны в медицинских целях. В 15 штатах каннабис полностью легализован.

Ранее на этой неделе комиссия ООН по наркотическим средствам исключила медицинскую марихуану из списка IV Единой конвенции о наркотических средствах. В этот список входят самые опасные наркотики, такие как героин. Каннабис оставили в списке I — в отношении него действуют все меры контроля, применяемые к наркотикам.