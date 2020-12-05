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    05 декабря 2020, 01:50

    Конгрессмены проголосовали за легализацию марихуаны в США

    Кирилл Фролов

    Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который исключает марихуану из списка запрещенных веществ. Документ приняло демократическое большинство палаты. Республиканцы, контролирующие Сенат, выступили с резкой критикой.
    Конгрессмены проголосовали за легализацию марихуаны в США

    За принятие закона проголосовали 222 члена Демократической партии и пять республиканцев. Против выступили 158 представителей Республиканской партии и шесть конгрессменов-демократов.

    Для утверждения документ должны одобрить в Сенате, после чего его подписывает президент. Ожидается, что Сенат проголосует против.

    Принятый нижней палатой Конгресса законопроект позволяет развивать бизнес в сфере оборота каннабиса, выписывать наркотик в медицинских целях и отменить вынесенные ранее приговоры за употребление или хранение марихуаны.

    Сейчас в 34 из 50 штатов США разрешено употребление марихуаны в медицинских целях. В 15 штатах каннабис полностью легализован.

    Ранее на этой неделе комиссия ООН по наркотическим средствам исключила медицинскую марихуану из списка IV Единой конвенции о наркотических средствах. В этот список входят самые опасные наркотики, такие как героин. Каннабис оставили в списке I — в отношении него действуют все меры контроля, применяемые к наркотикам.