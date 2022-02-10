Конгрессмены призвали Байдена изменить ядерную политику США

Несколько членов Конгресса направили Джо Байдену коллективное письмо с предложением пересмотреть ядерную политику страны в преддверии выхода нового Обзора ядерной политики, над которым работает администрация президента. Об этом написал RT.

Конгрессмены призвали Байдена снизить зависимость США от ядерного оружия и урезать траты на него.

«Для вас это (выпуск Обзора ядерной политики — прим. ред.) наилучшая возможность посредством решительных шагов снизить нашу зависимость от ядерного оружия, укрепить контроль над вооружениями и отказаться от новых ядерных средств ведения войны, о создании которых без наличия необходимости распорядился Трамп», — говорится в обращении.