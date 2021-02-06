Конгрессмены потребовали убрать ограждение у Капитолия

Члены американского Конгресса потребовали убрать металлическое ограждение у здания Капитолия. Письмо с просьбой они направили спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

«42 члена Палаты представителей только что отправили письмо спикеру Нэнси Пелоси с требованием убрать забор у Капитолия, чтобы он не стал постоянным», — написал в Twitter конгрессмен Тед Бадд.

Он подчеркнул, что пришло время открыть здание Капитолия. Также к своему посту конгрессмен приложил отправленное Пелоси письмо. В обращении представители Палаты представителей выразили обеспокоенность в связи с тем, что забор до сих пор так и не снесли. Ограждение вокруг здания осталось, несмотря на то, что требовавшие повышенных мер безопасности мероприятия уже давно прошли. В частности Капитолий ограждали на время инаугурации Джо Байдена.

Также конгрессмены отметили, что озабоченность вызывают и сообщения о постоянном заборе. Политики заявили, что Конгрессу нужно перестать скрываться от общества. Кроме снесения ограждения авторы письма потребовали отпустить всех военнослужащих Национальной гвардии США.

В начале января сторонники экс-президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий. Они хотели сорвать утверждение итогов выборов нового лидера страны. В итоге власти решили установить временное ограждение вокруг здания.