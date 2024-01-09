09 января 2024, 10:59
Конгрессмены потребовали от главы Пентагона объяснений из-за сокрытия болезни
Конгресс: Остин должен объяснить задержку с новостями о госпитализации
Законодатели из комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Майк Роджерс и Адам Смит потребовали, чтобы министр обороны страны Ллойд Остин пояснил, почему Пентагон своевременно не сообщил о его госпитализации. Также они рассчитывают, что Остин предоставит дополнительную информацию о своем состоянии.
«Хотя мы желаем Остину скорейшего выздоровления, мы обеспокоены тем, как было решено раскрыть информацию о состоянии госсекретаря», — заявили конгрессмены.
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Роджерс и Смит также добавили, что осталось много открытых вопросов. Например, какую процедуру проводили Остину, почему возникли осложнения и как чувствует госсекретарь себя сейчас, как и когда передавали его обязанности.
«Прозрачность жизненно важна. Остин должен как можно скорее предоставить дополнительную информацию о своем здоровье», — подчеркнули конгрессмены.
Министерство обороны США три дня держало в тайне от Белого дома информацию о госпитализации главы Пентагона. Газета Politico писала, что большинство высокопоставленных чиновников США не знали, где находится Остин. Новость, что он попал в больницу, потрясла всех.
По данным издания, Остин проходил плановую медицинскую процедуру в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида. Однако после у него начались сильные боли — осложнения после медицинского вмешательства. Через время шеф Пентагона приступил к выполнению обязанностей из больницы. Остина перевели из отделения интенсивной терапии в отдельную палату.
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