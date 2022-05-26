Конгрессмены помиловали последнюю из «салемских ведьм» в Массачусетсе

Конгрессмены Массачусетса официально помиловали последнюю из «салемских ведьм». Элизабет Джонсон — младшую осудили за колдовство 329 лет назад, написало агентство Associated Press.

По информации журналистов, Джонсон приговорили к смертной казни в 1963 году. Тогда шел процесс над ведьмами и колдунами из города Салема. Джонсон удалось остаться в живых, но ее так и не помиловали. В 2021 году американские школьники запустили кампанию по помилованию «ведьм». Они узнали, что далеко не всех обвиненных официально помиловали.

«Мы никогда не сможем изменить то, что случилось с такими жертвами, как Элизабет, но, по крайней мере, мы можем исправить ситуацию», — отметила сенатор от штата Диана Дизоглио.

Она инициировала внесение поправок в закон, по которому отменили все приговоры ведьмам и колдунам из Салема. Джонсон было 22 года, когда она попала в истерию судебных процессов. Всего в 1963 году по обвинению в колдовстве казнили 20 человек, из которых 19 повесили, а одного забили камнями. Джонсон стала последней из «салемских ведьм», которую оправдали.