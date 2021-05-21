Конгрессмены нашли «явные признаки» лабораторного происхождения коронавируса

Республиканцы, входящие в комитет по разведке Палаты представителей США, заявили о «серьезных косвенных доказательствах» лабораторного происхождения коронавируса. Они потребовали от Белого дома оказать давление на КНР, чтобы найти источник пандемии, сообщил Fox News.

Китай, указали парламентарии, саботировал международные усилия по обнаружению истинного источника вируса.

«Тем не менее, серьезные косвенные доказательства свидетельствуют, что вспышка COVID-19 могла возникнуть из-за утечки из Уханьского института вирусологии», — говорится в документе.

Авторы отметили, что еще в 2017 году работающие в Китае американские дипломаты сообщали о проведении в Ухане «опасных исследований» коронавирусов без соблюдения правил безопасности, что может привести к случайной вспышке заболевания и эпидемии.

Осенью 2019 года, сообщили члены комитета, у нескольких сотрудников лаборатории были симптомы, схожие с COVID-19.

По мнению подписантов, доказательств естественного происхождения вируса, наоборот, мало. Например, до сих пор неизвестен вид животных, от которых вирус передался человеку.