Конгрессмены Макморрис-Роджерс и Аптон обеспокоились опустошением нефтяных резервов США

В американском конгрессе выразили беспокойство по поводу опустошения нефтяного резерва США (SPR) и Северо-восточного резерва топочного мазута (NEHHOR). Об этом написал RT со ссылкой на членов конгресса Кэти Макморрис-Роджерс и Фреда Аптона.

Они считают, что действующая администрация Белого дома «стремительно опустошает» запасы топлива и не предлагает каких-либо планов.

«Мы обеспокоены тем, что Министерство энергетики США стремительно опустошает нефтяные резервы страны в преддверии ноябрьских выборов и при этом не может разработать долгосрочных планов касательно оптимального размера, конфигурации, обслуживания и эксплуатационных возможностей данных резервов», — говорится в обращении конгрессменов к министру энергетики США Дженниферу Грэнхолму.

Макморрис-Роджерс и Аптон отметили, что объем запасов SPR опустился до самого низкого показателя с 1987 года. К 2031 году запасы при таком темпе могут сократиться с 727 миллионов баррелей до приблизительно 130 миллионов.