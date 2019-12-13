Конгрессмены-демократы одобрили статьи обвинения в отношении Трампа

Первое обвинение — это злоупотребление властью, а второе — препятствование расследованию палаты представителей. «Использовать свою должность для получения ненадлежащей личной выгоды, игнорируя или нанося ущерб национальным интересам, — это нарушение закона, за которое можно объявить импичмент президенту», — приводит агентство слова Надлера.

Теперь перед членами комитета стоит задача определить, насколько эти обвинения обоснованны. После этого состоится голосование членов палаты представителей в полном составе — нужно будет решить вопрос импичмента Трампу.

Трамп заявил, что импичмент приведет его к победе на выборах Подробнее

Демократы — противники Трампа — начали процедуру импичмента после его телефонного разговора президентом Украины Владимиром Зеленским.

Руководителя американского государства обвиняют в том, что он просил о помощи Украину для вмешательства в выборы, давил на Зеленского и требовал начать расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его семьи. Сам Трамп эти обвинения отрицает и считает, что импичмент лишь объединит его сторонников перед выборами 2020 года и поможет победить.