Мир 10 января 2024, 08:19 Конгрессмена возмутила тайная госпитализация главы Пентагона. Началось расследование Конгресс США начал расследование госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина Chad Mcneeley/Dod/globallookpress

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Министр обороны США Ллойд Остин не уведомил конгресс и администрацию президента о своей госпитализации. Конгрессмен-республиканец Майк Роджерс заявил, что это могло поставить безопасность страны под угрозу, и начал расследование. Об этом объявил комитет палаты представителей по вооруженным силам.

Политик обвинил министра в том, что тот скрыл свою недееспособность не только от подчиненных, но и от главнокомандующего. По его словам, руководитель аппарата Пентагона Келли Мансамен знала об экстренной госпитализации начальника 2 января, но не уведомила об этом Белый дом.

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Майк Роджерс, будучи председателем оборонного комитета, инициировал расследование. Он направил запросы самому Ллойду Остину, его заместителю Кэтлин Хикс и Келли Магсамен с требованием прояснить ситуацию.

«Все, от текущих контртеррористических операций до ядерного командования и контроля, зависит от четкого понимания способности госсекретаря принимать решения. Департамент <…> не предназначен для секретаря, который скрывает свою недееспособность», — заявил конгрессмен.

Скорая помощь доставила Ллойда Остина в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида. Ему диагностировали рак простаты и провели операцию. Министр заявил об улучшении самочувствия и планах вернуться к работе.