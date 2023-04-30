Мир 30 апреля 2023, 11:16 Конгрессмена в США обвинили в содействии России из-за требований по Украине Конгрессмен Гетц: власти США назвали проекты аудита средств для Украины выгодными Путину РИА «Новости»

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Власти США отказывались принимать предлагаемые законопроекты на аудит поставляемой Украине финансовой помощи, поскольку сочли их выгодными для президента России Владимира Путина. Об этом на Youtube-канале заявил член палаты представителей США Мэтт Гетц.

Конгрессмен привел высказывания коллег в своей адрес по теме проверки поставок Украине.

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«Вы слышите, что предлагает Гетц? Будто не верит, что США должны находиться на Украине. Все его вопросы о стратегии, затратах и наших солдатах играют на руку Владимиру Путину», — процитировал он слова, которые часто слышит от политиков.

Гетц подчеркнул, что Белый дом обязан вести открытую деятельность в вопросе поставок не только финансовой помощи для Украины, но и военной.

«Текущие отчеты о поставках не слишком прозрачны и ясны. Властям нужно позволить говорить администрации правду», — добавил конгрессмен.

Ранее политик потребовал от президента Джо Байдена публиковать полную информацию о военной помощи для ВСУ.