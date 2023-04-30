30 апреля 2023, 11:16
Конгрессмена в США обвинили в содействии России из-за требований по Украине
Конгрессмен Гетц: власти США назвали проекты аудита средств для Украины выгодными Путину
Власти США отказывались принимать предлагаемые законопроекты на аудит поставляемой Украине финансовой помощи, поскольку сочли их выгодными для президента России Владимира Путина. Об этом на Youtube-канале заявил член палаты представителей США Мэтт Гетц.
Конгрессмен привел высказывания коллег в своей адрес по теме проверки поставок Украине.
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«Вы слышите, что предлагает Гетц? Будто не верит, что США должны находиться на Украине. Все его вопросы о стратегии, затратах и наших солдатах играют на руку Владимиру Путину», — процитировал он слова, которые часто слышит от политиков.
Гетц подчеркнул, что Белый дом обязан вести открытую деятельность в вопросе поставок не только финансовой помощи для Украины, но и военной.
«Текущие отчеты о поставках не слишком прозрачны и ясны. Властям нужно позволить говорить администрации правду», — добавил конгрессмен.
Ранее политик потребовал от президента Джо Байдена публиковать полную информацию о военной помощи для ВСУ.
США
Военные
Украина
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