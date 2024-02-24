Мир 24 февраля 2024, 04:15 Конгрессмен выступил за выход США из ООН Конгрессмен Гаетц: США должны выйти из ООН и избавиться от ее штаб-квартиры Bernd von Jutrczenka/dpa / Global Look Press

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Американский конгрессмен Мэтт Гаетц предложил прекратить финансирование ООН, выйти из организации и убрать ее штаб-квартиру с территории Штатов. Об этом член палаты представителей заявил на конференции в штате Флорида, его слова привело РИА «Новости».

«Я хочу, чтобы в нашем бюджете было ноль средств на ООН. США следует выйти из ООН, а ООН — покинуть США», — заявил Гаетц.

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Конгрессмен считает, что Америке не следует спонсировать организацию, чьи сотрудники «атаковали и убивали израильтян».

Ранее стало известно, что ряд сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) были причастны к атаке палестинского движения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года. Ряд стран заявили о прекращении финансирования организации. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал не прерывать работу БАПОР.