Конгрессмен в США признал правоту Гитлера «в одной вещи»

Член Конгресса, республиканка Мэри Миллер публично процитировала Адольфа Гитлера и согласилась с его правотой. Коллеги жестко раскритиковали ее после этого.

«Гитлер был прав в одной вещи: у кого есть молодежь, у того есть будущее», — приводит телеканал WCIA слова Миллер во время выступления на митинге «Матери за Америку».

Признание в правоте Гитлера возмутило ее коллег. Губернатор Иллинойса еврейского происхождения Джей Роберт Притцкер подчеркнул, что это «недопустимо и отвратительно». Он призвал республиканцев штата осудить «мерзость и зло» в партии.

Собрание евреев Иллинойса потребовало, чтобы Миллер оставила свой пост.

«Если член палаты представителей Миллер хоть сколько-нибудь уважает роль конгрессмена США и если в ней есть хоть немного достоинства, она сделает то, что правильно, и уйдет в отставку», — говорится в заявлении организации.

Поступок республиканки осудили ее однопартиец, конгрессмен Адам Кинцингер, лидеры еврейской общины, Мемориальный музей холокоста в США и другие лица и организации.