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    08 января 2021, 10:31

    Конгрессмен в США признал правоту Гитлера «в одной вещи»

    Андрей Иванов

    Член Конгресса, республиканка Мэри Миллер публично процитировала Адольфа Гитлера и согласилась с его правотой. Коллеги жестко раскритиковали ее после этого.
    Конгрессмен в США признал правоту Гитлера «в одной вещи»

    «Гитлер был прав в одной вещи: у кого есть молодежь, у того есть будущее», — приводит телеканал WCIA слова Миллер во время выступления на митинге «Матери за Америку».

    Признание в правоте Гитлера возмутило ее коллег. Губернатор Иллинойса еврейского происхождения Джей Роберт Притцкер подчеркнул, что это «недопустимо и отвратительно». Он призвал республиканцев штата осудить «мерзость и зло» в партии.

    Собрание евреев Иллинойса потребовало, чтобы Миллер оставила свой пост.

    «Если член палаты представителей Миллер хоть сколько-нибудь уважает роль конгрессмена США и если в ней есть хоть немного достоинства, она сделает то, что правильно, и уйдет в отставку», — говорится в заявлении организации.

    Поступок республиканки осудили ее однопартиец, конгрессмен Адам Кинцингер, лидеры еврейской общины, Мемориальный музей холокоста в США и другие лица и организации.