Мир 13 июня 2023, 08:04 Конгрессмен связал Байдена с «преступлением века» Конгрессмен Джексон обвинил Байдена в преступлении века из-за скандала с Burisma Фото: правительство США / Flickr

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Конгрессмен, представитель Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что американский президент Джо Байден замешан «преступлении века». Все дело в его предполагаемых связях с руководством компании с Украины Burisma. Об этом Джексон написал на своей странице в Twitter.

«Если ФБР располагает аудиозаписями переговоров между руководителем Burisma и Джо Байденом, они должны быть обнародованы немедленно! Это преступление века!» — высказался конгрессмен.

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Он отметил, что действующий президент США — «самый большой преступник» среди всех американских лидеров. Телеканал Fox News сообщал, что сенатор Чак Грассли ранее выступил с громким заявлением. Политик сказал, что исполнительный директор Burisma хранит у себя 17 аудиозаписей бесед с Джо Байденом в качестве «страхового полиса». Известно, что в совет директоров этой компании когда-то входил сын президента — Хантер Байден.

Конгрессмены еще в мае 2023-го запросили сведения о якобы полученной действующим главой Белого дома взяткой, когда он находился в должности вице-президента. Запросы направили директору ФБР Кристофера Рэю и генпрокурору Меррику Гарланду.