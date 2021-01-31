Конгрессмен США заразился коронавирусом после вакцины Pfizer

Демократ, представляющий в нижней палате Конгресса штат Массачусетс, ранее в январе получил вторую дозу вакцины Pfizer. Однако Линч все равно заразился. Тест на коронавирус показал положительный результат. Теперь законодатель отправится на карантин, он будет работать удаленно, сообщила его пресс-секретарь Молли Роуз Тарпи.

Конгрессмен прошел вторичную вакцинацию в преддверии инаугурации Джо Байдена, вступившего в должность президента США 20 января. На тот момент тест на коронавирус у Линча был отрицательный.

Для выработки иммунитета организму необходимо время, поэтому заражение коронавирусом может произойти и сразу после прививки, отметили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США.

Британские СМИ ранее сообщили, что Евросоюз из-за нехватки вакцин может заблокировать поставки препарата Pfizer в Соединенное Королевство.