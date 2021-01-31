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    31 января 2021, 09:23

    Конгрессмен США заразился коронавирусом после вакцины Pfizer

    Александр Блинов

    Американский конгрессмен Стивен Линч заразился коронавирусом после того, как привился вакциной от компании Pfizer. Об этом сообщил телеканал CBS News.

    Демократ, представляющий в нижней палате Конгресса штат Массачусетс, ранее в январе получил вторую дозу вакцины Pfizer. Однако Линч все равно заразился. Тест на коронавирус показал положительный результат. Теперь законодатель отправится на карантин, он будет работать удаленно, сообщила его пресс-секретарь Молли Роуз Тарпи.

    Конгрессмен прошел вторичную вакцинацию в преддверии инаугурации Джо Байдена, вступившего в должность президента США 20 января. На тот момент тест на коронавирус у Линча был отрицательный.

    Для выработки иммунитета организму необходимо время, поэтому заражение коронавирусом может произойти и сразу после прививки, отметили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США.

    Британские СМИ ранее сообщили, что Евросоюз из-за нехватки вакцин может заблокировать поставки препарата Pfizer в Соединенное Королевство.