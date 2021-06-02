Законопроект о немедленном восстановлении санкционного пакета в отношении газопровода «Северный поток — 2» внесли в американский парламент. Об этом сообщил конгрессмен США Фред Келлер.

«Президент США на каждом шагу стремится уничтожить энергетическую независимость Америки, результат — резко растущие цены на энергию, уничтожение кормящих семьи рабочих мест в энергетике и ослабленная позиция США на глобальной арене», — процитировало его слова РИА «Новости».

Пока непонятно, будут ли принимать этот законопроект.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявил, что российский газ, поставляемый в Европу по «Северному потоку», имеет почти в четыре раза меньший углеродный след, чем американский. Он объяснил это тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов.

До этого глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм назвала российский газ «самым грязным» в мире. По ее мнению, это должно стать еще одной причиной для запрета строительства российского газопровода «Северный поток — 2».