Прошедшие службу в горячих точках американские военные выступают против гипотетической войны с Россией и против чрезмерной поддержки Украины. Об этом в материале для издания Federalist написал сенатор США от штата Кентукки Рэнд Пол.

«Большинство американцев — особенно наши ветераны, воочию видевшие, к чему приводят бесконечные войны и смены режимов — выступают против войны с Россией и требуют сократить военное присутствие США», — написал Пол.

Он обратил внимание на то, что количество поставленного на Украину оружия уже нанесло удар по обороноспособности самих США, поскольку Вашингтон «опустошил арсеналы». Страна передала Украине дорогостоящее оборудование, способное играть ключевую роль при разрешении военных конфликтов.

Также сенатор напомнил слова одного из отцов-основателей США Томаса Джефферсона, призывавшего избегать союзов и иметь честные взаимовыгодные отношения со всеми странами мира.

Ранее Пол пожелал Украине успеха с оговоркой, что это не должно привести к банкротству США. Перед этим он заблокировал законопроект о выделении стране 40 миллиардов в рамках ускоренной помощи.