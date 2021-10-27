Конгрессмен раскритиковал внешнюю политику Байдена

Член Конгресса США от Республиканской партии Боб Гуд подверг критике внешнюю политику президента Джо Байдена. По его мнению, при новом президенте у России, КНДР и Ирана «нет причин опасаться США», написал RT.

Гуд заявил, что в настоящий момент США переживают множество внутренних кризисов — в том числе, энергетический кризис. США начинают снова зависеть от снабжения со стороны «враждебных» государств.

«Китай бряцает оружием, испытывая ракеты. В Афганистане фиаско. У Северной Кореи, Ирана и России определенно нет причин опасаться нас при действующем президенте», — заявил политик.