Конгрессмен раскритиковал Байдена за сокрытие кризиса в Афганистане

Даже сторонники вывода американских войск из Афганистана понимают, что Вашингтон должен был сохранить в стране небольшой контртеррористический отряди и базу в Баграме как способ защитить свои интересы от происков других держав. В частности, Китая.

Об этом FoxNews заявил конгрессмен-республиканец Майк Галлахер. По его словам, противники вывода контингента из Афганистана согласны, что можно было найти способ уйти из страны так, чтобы не переживать унизительное фиаско на глазах всего мира.

«Очевидно, что сдача Баграма и вывод военных до вывоза американских граждан из республики будут признаны одними из худших внешнеполитических ошибок Вашингтона. К тому же, президента США лгал американскому народу две недели», — заявил Галлахер.

Конгрессмен подчеркнул, что Джозеф Байден просто оставил сотни, если не тысячи, американцев в аэропорте Кабула. Галлахер напомнил, что доктриной США всегда было принуждение к миру силой.

«Что ж, доктрина Байдена состоит в том, чтобы сеять хаос через слабость, а слабость побуждает к агрессии. Я боюсь, что мы только начали видеть ее проявления со стороны наших противников на международном уровне из-за этой абсолютной катастрофы», — подчеркнул конгрессмен.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию и Китай подключиться к борьбе с террористами в Афганистане.