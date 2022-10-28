Конгрессмен пригласил Путина и Зеленского на переговоры в США | 360°

Мир 28 октября 2022, 07:25 Конгрессмен пригласил Путина и Зеленского на переговоры в США Конгрессмен Госар пригласил президентов Путина и Зеленского на переговоры в Феникс flickr

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Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар написал письмо, в котором обратился к президентам России и Украины — Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Он предложил им устроить мирные переговоры в Фениксе (штат Аризона). Об этом сообщил ТАСС.

«Уважаемые президент Путин и президент Зеленский, я пишу каждому из вас или из ваших представителей, чтобы пригласить вас в Феникс, штат Аризона, на мирные переговоры», — сказано в послании.

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Госар заявил, что во время переговоры лидеры могли обсудить «деэскалацию ядерной напряженности, прекращение войны, а также конец смерти и разрушений, охвативших обе страны». Конгрессмен добавил, что сам прошел путь от беспокойства ввиду недостаточных усилия для достижения мира до решения действовать самостоятельно.

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Конгрессмен отметил, что Феникс располагается далеко от зоны конфликта и от организаций, подстегивающих к эскалации. Поэтому, по его мнению, данный город мог бы стать подходящи для результативных переговоров.