Конгрессмен предложил использовать каперские грамоты для изъятия яхт у россиян

Член Палаты представителей Конгресса США Лэнс Гуден подал идею забирать яхты и самолеты, которые принадлежат попавшим под санкции россиянам, используя изымать принадлежащие подпавшим под санкции россиянам яхты и самолеты, используя каперские свидетельства. Такое мнение он высказал в эфире телеканала Fox News.

Политик заявил, что у представителей руководства России до сих пор есть самолеты и яхты, стоящие в аэропортах и гаванях в разных точках мира.

«Соединенные Штаты должны использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы захватить их и привлечь Россию к ответственности за вторжение на Украину», — заявил Гуден.

Он предложил использовать каперские грамоты, разрешение выдачи которых пор принадлежит Конгрессу США. Представители Гудена заявили, что этим документы можно использовать и в киберпространстве. Грамоты позволили бы неправительственным американским хакерам преследовать определенных государственных деятелей.