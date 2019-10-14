Конгрессмен поздравил ВМС США картинкой с российским крейсером

На картинке, размещенной Мастом, можно разглядеть Андреевский флаг на корме крейсера «Петр Великий». Бортовой номер российского ракетоносца замазан.

Когда ошибку заметил журналист издания Politico Дейв Браун, конгрессмен заменил картинку официальным роликом американских ВМС.

Эсминец США вошел в Черное море. Его сопровождают три российских корабля Подробнее

Датой образования Военно-морских сил США считается 13 октября 1775 года. Таким образом, в этом году американским ВМС исполнилось 244 года.

Атомный ракетный крейсер «Петр Великий» находится в стою с 1998 года. Корабль оснащен противокорабельным ракетным комплексом «Гранит» и противовоздушным комплексом «Форт».

Брайан Маст — ветеран войны в Афганистане, член Палаты представителей Конгресса. У конгрессмена ампутированы обе ноги, политик передвигается на протезах. Ранение он получил в 2010 году, подорвавшись на дорожной мине.