Мир 18 апреля 2023, 04:20 Конгрессмен потребовал от Пентагона раскрыть данные о количестве американских военных на Украине Конгрессмен Гетц призвал Пентагон обнародовать подробности о военных США на Украине РИА «Новости»

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Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц потребовал от президента США Джо Байдена передавать в палату представителей копии «всех без исключения документов», в которых содержится информация о военной помощи ВСУ. Кроме того, он призвал главу Минобороны раскрыть количество американских военных, которые находятся на Украине без разрешения конгресса. Текст резолюции появился на сайте политика.

Если документ одобрят, его должны будут исполнить в течение двух недель.

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Гетц напомнил о недавней утечке секретных данных Пентагона, согласно которым в рядах ВСУ находится 14 военных специальных сил. При этом там не указывается, что они служат в охране американского посольства в этой стране. По мнению законодателя, присутствие таких бойцов на Украине увеличивает риск столкновения США с «другой ядерной державой» — Россией.

Ранее член палаты представителей Марджори Тейлор Грин обратилась к министру обороны Ллойду Остину, также заявив, что отправка американских военнослужащих на Украину грозит прямым столкновением Америки с Россией. По ее словам, это свидетельствует о стремлении Байдена к усугублению конфликта между двумя ядерными державами.