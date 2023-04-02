Мир 02 апреля 2023, 17:53 Конгрессмен обвинил Байдена в эпической катастрофе на Украине Конгрессмен Госар назвал вмешательство Байдена причиной катастрофы на Украине White House

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Вмешательство президента США Джо Байдена в украинский конфликт привело эту страну к эпической катастрофе. Об этом изданию Iowa Standardt заявил конгрессмен от Республиканской партии Пол Госар.

«Участие США в конфликте между Украиной и Россией стало настоящей эпической катастрофой. Каждый ее день все больше ставит хрупкую мировую безопасность под угрозу. Ее выстраивали десятками лет, не подвергаясь риску ядерного оружия», — сказал он.

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Госар подчеркнул, что из-за плохого финансирования США уже начали разваливаться на части.

«Железнодорожные сети находятся в плачевном состоянии, инфраструктура неисправна. Целые сообщества и семьи разрушает опиоидная эпидемия, многие города страдают от бездомных и преступности», — добавил конгрессмен.

Он призвал прекратить поддержку украинского режима и задуматься о внутренних проблемах.

Политик сообщил, что направил письмо в палату представителей с просьбой больше не выделять деньги на Украину.

Ранее стало известно, что США поставят на Украину очередной пакет военной помощи на 2,6 миллиарда долларов, в который войдут боеприпасы для авиации танков, ракеты и системы ПВО.