27 декабря 2022, 16:38
Конгрессмен из США раскрыл правду о резюме только после избрания
Конгрессмен из США Сантос заявил, что солгал в резюме об образовании и опыте работы
Представитель Республиканской партии США в конгрессе Джордж Сантос признался, что солгал в резюме. Об этом он сообщил в интервью журналистам издания The New York Post (NYP).
Сотрудники этого CМИ провели целое расследование по личности конгрессмена. Они выяснили, что в биографии республиканца есть несколько несостыковок.
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В частности, в резюме Сантоса обнаружена лживая информация о происхождении, образовании и прошлой работе. Авторы расследования связались с якобы бывшими преподавателями и коллегами конгрессмена. Никто не смог подтвердить факт контакта с республиканцем.
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«Я не оканчивал никаких университетов. Мне стыдно, и я сожалею, что приукрасил свое резюме», — сказал Сантос.
Он сообщил об этом в интервью изданию New York Post спустя неделю молчания.
Также авторы расследования выявили, что Сантос привлекался к суду в юности. Ему вменяли кражу чековой книжки у пациента своей матери. Однако тогда конгрессмену удалось избежать наказания.
США
Конгресс США
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