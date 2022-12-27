Мир 27 декабря 2022, 16:38 Конгрессмен из США раскрыл правду о резюме только после избрания Конгрессмен из США Сантос заявил, что солгал в резюме об образовании и опыте работы Unsplash

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Представитель Республиканской партии США в конгрессе Джордж Сантос признался, что солгал в резюме. Об этом он сообщил в интервью журналистам издания The New York Post (NYP).

Сотрудники этого CМИ провели целое расследование по личности конгрессмена. Они выяснили, что в биографии республиканца есть несколько несостыковок.

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В частности, в резюме Сантоса обнаружена лживая информация о происхождении, образовании и прошлой работе. Авторы расследования связались с якобы бывшими преподавателями и коллегами конгрессмена. Никто не смог подтвердить факт контакта с республиканцем.

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«Я не оканчивал никаких университетов. Мне стыдно, и я сожалею, что приукрасил свое резюме», — сказал Сантос.

Он сообщил об этом в интервью изданию New York Post спустя неделю молчания.

Также авторы расследования выявили, что Сантос привлекался к суду в юности. Ему вменяли кражу чековой книжки у пациента своей матери. Однако тогда конгрессмену удалось избежать наказания.