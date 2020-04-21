Конгресс украинцев в Эстонии требует исправить учебники школьников, где Крым находится в составе России
Конгресс украинцев в Эстонии обнаружил, что школьники изучают английский язык по учебникам, в которых Крым входит в состав России. Возмущенные жители требуют исправить это «недоразумение». Об этом написал сайт «Утро.ру» со ссылкой на иностранное издание.
Украинцы обратились в Министерство образования и науки с требованием убрать карту, где Крым числится в составе России.
«Ошибку» обнаружил один из школьников, который был также возмущен этим.
«Мы тоже были очень удивлены этой ситуацией, так как Эстония является давним и надежным партнером Украины и постоянно это подтверждает», — заявила глава конгресса Вира Конык.
Ааво Кенник, директор издательства, выпускающего эти учебники, объяснил «недоразумение». Он сообщил, что карту, которая была в свободном и бесплатном доступе, взяли из интернета и даже не обратили внимание на принадлежность Крыма, так как для учебника по языку ее содержание значения не имеет.