Конгресс украинцев в Эстонии требует исправить учебники школьников, где Крым находится в составе России

Украинцы обратились в Министерство образования и науки с требованием убрать карту, где Крым числится в составе России.

«Ошибку» обнаружил один из школьников, который был также возмущен этим.

«Мы тоже были очень удивлены этой ситуацией, так как Эстония является давним и надежным партнером Украины и постоянно это подтверждает», — заявила глава конгресса Вира Конык.

Ааво Кенник, директор издательства, выпускающего эти учебники, объяснил «недоразумение». Он сообщил, что карту, которая была в свободном и бесплатном доступе, взяли из интернета и даже не обратили внимание на принадлежность Крыма, так как для учебника по языку ее содержание значения не имеет.