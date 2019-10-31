Конгресс США запустил процедуру импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, согласно которой теперь можно официально дать старт процедуре импичмента президента Америки Дональда Трампа. Об этом сообщила CNN.

Свой голос за принятие резолюции отдали 232 конгрессмена, против нее выступили 196 человек. Не поддержали решение все депутаты-республиканцы и двое представителей Демократической партии.

Резолюция разрешает шести комитетам продолжать расследование действий американского лидера, которое запустили демократы. Благодаря результатам разбирательств можно будет выяснить, существует ли достаточно оснований для объявления Трампу импичмента.

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Импичмент главе государства объявляет палата представителей.

Конгрессмены запустили процедуру импичмента в конце сентября, после новостей о телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Демократы заподозрили главу США в давлении на украинского лидера. Трамп якобы требовал начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена — возможного соперника на предстоящих выборах президента в 2020 году. В обмен Трамп обещал Киеву материальную и военную помощь.